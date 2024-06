EM 2024: Ein Jahrhunderttalent ist endlich erwachsen

Der 31-Jährige ließ seinen Worten - „Ich will als Kapitän und Leader vorangehen“, wie er im Vorfeld des Turniers betonte - Taten folgen und wurde bei zwei der drei Gruppenspiele als „Man of the Match“ ausgezeichnet. Auf ihn richteten sich alle Augen. Er erfüllte die Erwartungen.

Natürlich ist der Rekordspieler, stolze 128 Länderspiele hat er inzwischen auf dem Buckel, schon seit geraumer Zeit ein unverzichtbarer Mann in der Alpenrepublik. Doch im Dress des Nationalteams verstand sich Xhaka trotz allem lange als eine in der Öffentlichkeit polarisierende Figur .

Xhaka? „Er ist vorsichtiger geworden und hat dazugelernt“

Mehr noch: Die Diskussionen um Doppelbürgerschaft und Nationalstolz spalteten die Schweizer Fans stets in zwei Lager - hitzig ging es hin und her. Nati-Spieler mit Migrationshintergrund waren ständig wieder Gesprächsstoff.

Xhaka der Schweizer Spielertrainer

„Yakin war mehrmals in Leverkusen vor Ort und hat sich dort mit Xhaka angenähert“, sagte Finkbeiner. Neben persönlichen Querelen sprachen beide auch über Taktisches: „Ich bin überzeugt davon, dass Xhaka Yakin dazu bewegt hat, von Vierer- auf Fünferkette umzustellen. Also so ähnlich zu spielen, wie er es in Leverkusen macht. Die Schweiz hat genau das richtige Spielermaterial dafür.“