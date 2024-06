EM-Auftakt: BVB-Legende warnt Nagelsmann

Am heutigen Freitagabend fällt der Startschuss für die Europameisterschaft. In der Münchner Arena stehen sich Gastgeber Deutschland und Schottland im Eröffnungsspiel gegenüber ( 21 Uhr im LIVETICKER ) - und ein alter Bekannter aus der Bundesliga ist schon in heller Vorfreude.

Bei Ex-Nationalspieler Murdo MacLeod weckt das Auftaktduell wohlige Erinnerungen an seine persönliche Geschichte in beiden Ländern: Der frühere Mittelfeldspieler war von 1987 bis 1990 für Borussia Dortmund aktiv. 1989 stand er in der Startelf der legendären Mannschaft, die mit einem 4:1-Finalsieg gegen Werder Bremen den DFB-Pokal gewann - an der Seite von Michael Zorc, Thomas Helmer, Andreas Möller, Frank Mill und Zweifach-Torschütze Norbert Dickel.