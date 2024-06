EM 2024: Das Problem mit Manuel Neuer - warum der DFB-Keeper weiter unantastbar ist

Neuer ist unantastbar

„Mir ist da insgesamt zu viel negative Stimmung. Er hat nicht nur den Rückhalt von der Mannschaft, sondern von allen. Er hat in der Rückrunde konstant gute Leistung gebracht und ist nach seiner langen Verletzungspause in einem top Fitnesszustand. Er ist für uns in einer Verfassung, in der er zu Recht die Nummer 1 ist“, sagte Rettig beispielsweise im Doppelpass Spezial.