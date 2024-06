EM-Eklat! Bier-Attacken auf Spielerfrauen und Familien

England-Star: Fan-Ärger haben schon viele Spieler erlebt

„Es war nicht schön“, gab Konsa zu. Er erklärte aber auch: „Es gibt viele Spieler mit viel Erfahrung, die so etwas auf Vereinsebene schon erlebt haben. Wir wissen, was wir von den Fans erwarten können. Es ist ein Auf und Ab. Das ist Teil des Spiels.“

Die „Three Lions“ hinken aktuell den Erwartungen hinterher. In ihrer Gruppe konnten sie nur einen Sieg einfahren und von der Offensivstärke von Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham und Co. war bisher wenig zu sehen. Lediglich zwei Tore konnten die Engländer in der EM-Gruppenphase verbuchen.

Wiederholte Unruhen

In Köln sind die Familienmitglieder der Spieler übrigens nicht zum ersten Mal ins Visier geraten. Bereits beim letzten EM-Finale in Wembley drangen Hooligans unerlaubt in die Ränge ein, in denen die Familien der Spieler saßen.