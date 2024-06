EM: Niederlande - Österreich heute LIVE im TV, Livestream & Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland kämpfen die Niederlande und Österreich in der Gruppe D im direkten Duell um ein Achtelfinal-Ticket. Das Spiel wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Wer bucht die beiden direkten Achtelfinal-Tickets in der Gruppe D? Am Dienstag trifft Tabellenführer Niederlande bei der EM 2024 am finalen Spieltag der Gruppe D auf Österreich. Anstoß ist um 18 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Im Parallelspiel kämpft Frankreich in Dortmund gegen Polen ums Weiterkommen. Die Partie der Niederländer überträgt neben MagentaTV auch RTL live. Das Frankreich-Spiel mit Superstar Kylian Mbappe wird zudem beim ZDF live im Free-TV zu sehen sein.