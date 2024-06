Ex-Nationaltorwart: „Nagelsmann hätte Neuer zu Hause lassen sollen“

„Die Häufung der Schnitzer von Manuel Neuer stimmt mich nachdenklich. Manuel ist nicht mehr der, der er war. Und er ist schon lange nicht mehr unumstritten, womit ich nicht nur auf die jüngsten Spiele beim FC Bayern und in der Nationalelf, sondern bis zur WM in Katar, ja sogar in Russland 2018 zurückblicke“, schrieb der 69-Jährige in seiner Kolumne für den kicker.