Nübel raus! Glaubwürdigkeit von Nagelsmann bröckelt vor Heim-EM - ein SPORT1-Kommentar

Doch die Entscheidung irritiert. Hatte sich Nagelsmann doch vor rund drei Wochen noch festgelegt, definitiv mit vier Keepern in das Turnier gehen zu wollen. Man wolle damit die hohe „Belastung verteilen“, es werde „keinen Zweikampf“ zwischen Oliver Baumann und Nübel geben. Nagelsmann zeigt Inkonsequenz.

Nagelsmann zeigt Größe, aber riskiert Glaubwürdigkeit

Julian Nagelsmann beweist mit seinem Beschluss Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Dass nichts in Stein gemeißelt ist und er nicht davor zurückschreckt, getroffene Entscheidungen, wenn nötig, zu revidieren, zeigt Größe - wichtige Eigenschaften im Hinblick auf ein großes Turnier.

Trotzdem ist nur zu hoffen, dass die interne Kommunikation eine andere und Nübel eingeweiht war. Auf einer Pressekonferenz den Fans und Journalisten etwas zu versichern, was am Ende nicht gehalten wird, ist das eine.

So mit den eigenen Spielern umzugehen, wäre aber für seine Glaubwürdigkeit und das Mannschaftsgefüge mehr als riskant und für Nübel ein Schlag ins Gesicht. Auch wenn der VfB -Keeper zuletzt eigenen Zweifel äußerte.

Nagelsmann entscheidet sich gegen die Zukunft

Ein Vergleich: Die Nominierung des 24-jährigen Nico Schlotterbeck , der beispielsweise auch den Vorzug vor Routinier Mats Hummels bekommen hatte, begründete der Bundestrainer mit dem Aspekt „Versprechen für die Zukunft“. Er traut Schlotterbeck in den nächsten Jahren noch eine große Rolle im DFB-Trikot zu.

Doch was ist mit dem 27 Jahre alten Nübel? TSG-Keeper Baumann ist zwar qualitativ nicht schlechter, aber bestimmt auch nicht um Längen besser als der ausgebootene Nübel.

Stattdessen will Nagelsmann nun, wenn in Trainingseinheiten ein vierter Torhüter gebraucht wird, einen vierten Torhüter dazuholen, dies soll aber ein junger Nachwuchstorwart sein - nicht Nübel. Dabei hätte dieser so zumindest schon einmal „ranschnuppern“ können.