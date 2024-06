Irre Szene um Basler im ZDF-Fernsehgarten

„Hey, hey“, rief die Moderatorin, die übrigens ein Trikot mit „Kiwikroos“ trug: „Nur Fan-Fotos, alles gut. Und so eine schöne Frau auch noch. Sorry.“ In Richtung Basler ergänzte sie: „Ist doch gut, oder?“ Der Ex-Bayern-Star antwortete schmunzelnd: „Ja, gibt Schlimmeres.“

Später versuchten Babbel und Basler in der TV-Show, das Pool-Video der deutschen Nationalmannschaft nachzustellen, das zuletzt viral ging. In diesem hatten sich mehrere DFB-Stars den Ball in der Luft rund um ein Schwimmbecken zugespielt, ehe Niclas Füllkrug in einen Schwimmreifen einköpfte.