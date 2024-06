Ist das die wahre EM-Hymne? Taxifahrer-Brüderpaar verzückt mit "Dollywood"-Song

Hinter dem Netz-Hit „Diese EM 2024″ im exotischen und doch irgendwie deutschen Style stecken die Brüder Lovely und Monty, singende Taxifahrer in Hamburg und vor nunmehr 36 Jahren aus Indien in die Bundesrepublik gekommen.

Brüderpaar steckt hinter EM-Netz-Hit

Mit breitem Lächeln und weit ausgebreiteten Armen tanzt das Duo mit seinem irren Stil-Mix aus Fan-Gesang und nord-indischer Punjabi-Musik in dem Clip zwischen zwei geparkten Taxis zu Bollywood-Klängen, dabei von Kopf bis Fuß in Deutschland-Optik gewandet.

DFB-PK: Was sagt Neuer zur Kritik?

Rumänien vs. Ukraine live im TV

Passende Textprobe von Monty, durch die so viele zum Lächeln und Mitsummen animiert werden: „Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh.“

Dabei hatte das Brüderpaar, das seit jeher nord-indische Punjabi-Musik macht und inzwischen so ziemlich alles besingt, was gute Laune macht („Hamburg, beste Stadt der Wehehelt, Hamburg“), bereits vor 14 Jahren erstmals zu einem großen Fußball-Turnier ein entsprechendes Stück komponiert und arrangiert.

„Diese EM 2024″ bereits vierte Fußball-Hymne

„Diese EM 2024″ ist bereits ihr vierter Fußball-Lobgesang. Schon zur WM 2010, so erzählten sie es dem NDR , hätten Taxi-Gäste sie erstmals dazu ermuntert, ihre Bollywood-Musik mit deutschen Texte zu kombinieren.

Schnell war die Idee Dollywood geboren - Bollywood eben auf Deutsch („Oh Dschermany, we looove ju“), mit besonderer Vorliebe für gedehnte Silben (“Diese Eh-Eh-EM“).

Dollywood-Song befeuert Titel-Hoffnung

Trällern die Brüder, nach eigenen Angaben auch von Blödel-Barde Otto Waalkes inspiriert, die DFB-Elf diesmal gar zum langersehnten Titel? „Lovely und Monty vertrauen den Jungs“, schmettern sie in dem Song, während sie im bunt mit Fahnen behängten Taxi durch die Hansestadt cruisen.

So oder so: Ob der Song in der Gunst der Fans möglicherweise sogar „Major Tom“ von Peter Schilling, der offizielle Tor-Hymne der deutschen Nationalteams, den Rang abzulaufen vermag, ist für manchen jetzt schon ausgemachte Sache.