Koeman über vermeintliches Xavi-Tor: "Hätte zählen sollen"

Ronald Koeman zeigte sich nach dem torlosen Remis seiner Mannschaft gegen den Topfavoriten zufrieden - mit dem nicht anerkannten Tor von Xavi Simons war der Bondscoach allerdings nicht einverstanden. "Ich persönlich denke, dass der Treffer hätte zählen sollen", sagte der 61-Jährige nach dem zweiten Gruppenspiel der Niederlande gegen Frankreich am Freitagabend in Leipzig.

Xavi von RB Leipzig hatte in der 69. Minute zur vermeintlichen Führung getroffen, nach langer Überprüfung durch den Videoassistenten wurde das Tor aber aberkannt - der im Abseits befindliche Denzel Dumfries hatte Keeper Mike Maignan behindert.

Auch Amtskollege Didier Deschamps war von der langen Überprüfung der Situation irritiert, beim Ergebnis jedoch anderer Meinung. "Der Spieler hat den Torhüter behindert. Als ich es gesehen habe, war mir das sofort klar. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat."

Ukraine-Sieg als Botschaft an die Heimat: "Kämpfen für sie"

K.o.-Phase greifbar: Rumänien will "Geschichte schreiben"

Trotz des torlosen Remis haben beide Teams mit jeweils vier Zählern das Achtelfinale so gut wie sicher. Die Niederländer treffen am Dienstag (18.00 Uhr) in Berlin auf Ralf Rangnicks Österreicher.