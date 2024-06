Kurioser Unfall: Füllkrug "schießt" DFB-Fan ins Krankenhaus

Schmerzhaftes Versehen, aber ein Happy End ist in Sicht: Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat einen deutschen Fußball-Fan vor dem EM -Eröffnungsspiel des DFB-Teams gegen Schottland unfreiwillig ins Krankenhaus „geschossen“.

Kai Flathmann aus Bremerhaven hatte laut Bild -Zeitung beim Warmmachen seitlich hinter dem deutschen Tor in der ersten Reihe gesessen, als ihn ein Ball nach einem Abschluss des Angreifers von Borussia Dortmund an der linken Hand traf.

Auf Instagram teilte der 43-Jährige einen entsprechenden Bericht - und bedankte sich zugleich für die öffentliche Anteilnahme an seinem Gesundheitszustand: “Der DFB hat sich bei mir auch gemeldet. Mir fehlen die Worte, verrückte Sache gewesen. Danke an alle, die mir gute Besserung geschrieben haben - egal auf welchem Weg!“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

BVB-Star bricht Fan aus Versehen die Hand

„Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen“, so Flathmann weiter, der den berauschenden 5:1-Erfolg der DFB-Auswahl in München im Krankenhaus am Handy verfolgte.