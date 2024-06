Portugal: Rangelei an EM-Teamhotel in Leipzig artet aus

Ein Journalist muss nach einer Rangelei in Leipzig ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Vor dem EM-Start der portugiesischen Nationalmannschaft und ihres Superstars Cristiano Ronaldo ist es am Teamhotel zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, sollen bereits am Montagnachmittag am Westin Hotel mehrere Personen, darunter zwei portugiesische Journalisten (47 und 56), hinter einem Zaun aneinandergeraten sein.