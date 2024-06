Maier stützt Neuer: "Manuel ist die Nummer eins"

Die deutsche Torwart-Ikone Sepp Maier fordert von den Fans mehr Rückhalt für den in die Kritik geratenen Weltmeister Manuel Neuer.

Die deutsche Torwart-Ikone Sepp Maier fordert von den Fans mehr Rückhalt für den in die Kritik geratenen Weltmeister Manuel Neuer.

In die Torhüter-Diskussion bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat sich kurz vor Beginn der Heim-EM am Freitag nun auch Torwart-Ikone Sepp Maier als Fürsprecher des kritisierten Stammkeepers Manuel Neuer (Bayern München) eingeschaltet.

Maier ließ trotz zuletzt ungewohnt häufiger Fehler von Neuer wie zuletzt beim 2:1 der deutschen Elf bei der EM-Generalprobe am vergangenen Freitag gegen Griechenland keine Zweifel am Weltmeister von 2014 und früheren Welttorhüter zu. „Er hat so viel Qualität und Erfahrung. Man kann doch einen Torhüter wie Manuel, der beinahe zwei Jahrzehnte Weltklasse gehalten hat, jetzt nicht verteufeln“, sagte der 80-Jährige.