Matthäus watscht Bayern-Star ab: "Völlig unverständlich!"

Lothar Matthäus hat scharfe Kritik an Joshua Kimmich geübt. Der TV-Experte zeigte sich von der Veröffentlichung einer Dokumentation über den Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft irritiert.

Sportlich sieht Matthäus Kimmich zwar gesetzt. „Bei ihm verwundert mich allerdings etwas: Ich finde, dass die Doku über ihn jetzt ausgestrahlt wird, ist der völlig falsche Zeitpunkt“, schrieb der einstige DFB-Star in seiner Kolumne für die Sport Bild .

Matthäus: Kimmich-Doku völlig unverständlich

Das ZDF hatte vor kurzem einen Doku-Film über Kimmich veröffentlicht, in dem der Spieler des FC Bayern Einblicke in sein Leben gab. Weil er dabei unter anderem zugab, dass er während der Corona-Pandemie das Vertrauen in seinen Klub verloren hatte, schlug das Werk große Wellen. Ein hochbrisanter Bericht der Sport Bild legte wenig später nahe, dass Kimmichs Abschied aus München immer näher rücke.