Mbappé gegen Niederlande auf Bank! Schweinsteiger rätselt: "Irgendwas muss sein"

Superstar Kylian Mbappé steht nach seinem Nasenbeinbruch nicht in Frankreichs Startelf gegen die Niederlande. Das treibt auch 2014-Weltmeister Bastian Schweinsteiger um.

Der Stürmer muss das zweite Gruppenspiel der Équipe Tricolore am Freitagabend (ab 21.00 Uhr im Liveticker) in Leipzig zunächst von der Bank aus verfolgen.

Ein Einsatz Mbappés war nach seiner Verletzung, die er sich zum EM-Auftakt gegen Österreich (1:0) zugezogen hatte, lange fraglich gewesen.

Mbappé trainiert mit Maske nach Nasenbeinbruch

Bei der ARD reagierte Bastian Schweinsteiger auf die vorläufige Abwesenheit des Starstürmers in Frankreichs Startelf mit leichter Sorge über den Gesundheitszustand Mbappés: „Anscheinend hemmt ihn die Verletzung schon irgendwie. Irgendwas muss ja sein, was ihn stört“, so der deutsche Weltmeister von 2014.

Um den Gesundheitszustand von Starspieler Mbappé hatte Frankreichs Fußball-Verband FFF zuvor ein Staatsgeheimnis gemacht, nur wenige Informationen waren zunächst nach außen gedrungen.

Der 25-Jährige hatte bei einem üblen Zusammenstoß in der Schlussphase gegen Österreich am Montag einen Nasenbeinbruch erlitten, am Donnerstag nahm Mbappé dann mit einer Maske in den französischen Landesfarben am Abschlusstraining teil.

Und Oranje? Bondscoach Ronald Koeman vertraute dieses Mal unter anderem auf Jeremie Frimpong vom deutschen Meister Bayer Leverkusen von Beginn an. Xavi Simons von RB Leipzig stand auch in seinem Heim-Stadion erneut in der Startelf.

