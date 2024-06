Oliver pfeift deutsches EM-Achtelfinale

Das Ziel seines Ärgers: Michael Oliver, der englische Unparteiische, der das EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen Dänemark leiten wird.

Oliver zeigt Hummels Rote Karte

DFB-Team noch ohne Sieg unter Olivers Leitung

Hummels wurde für die EM nicht nominiert, dennoch ist Olivers Ansetzung für die DFB-Elf kein gutes Omen. Der 39-Jährige, seit 2012 FIFA-Schiedsrichter, pfiff drei Länderspiele des dreimaligen Europameisters, von denen dieser keines gewann. In den Tests gegen Australien 2015 (2:2) und Dänemark 2017 (1:1) gab es ebenso ein Remis wie in der Nations League gegen die Schweiz 2020 (1:1).

Oliver jüngster Premier-League-Schiri

Das Schiedsrichterwesen liegt bei ihm in der Familie: Sein Vater brachte ihn an die Pfeife, seine Frau Lucy ist in der höchsten englischen Frauen-Liga aktiv. Dennoch brachte er im März auch einen anderen Deutschen gegen sich auf: Jürgen Klopp tobte, weil seinem FC Liverpool im Topspiel gegen Manchester City ein klarer Elfmeter verweigert wurde.