EM 2024: Spanier tönen: "Lasst Deutschland zittern!"

Spanien freut sich auf Tanz mit Deutschland

„Wir sind sehr froh, wir müssen einfach so weitermachen“, sagte Torschütze Nico Williams: „Deutschland wird auf jeden Fall schwierig, aber wir haben eine wunderbare Mannschaft, wenn wir so weiterspielen, werden wir gewinnen.“

„Ein Date mit Deutschland“

Fazit der berauschten Analyse: „Spanien fehlte es an nichts, und die Nationalmannschaft hat bereits am kommenden Freitag ein Date mit Deutschland.“ Das EM-Viertelfinale zwischen dem DFB-Team und der Furia Roja steigt am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart.