Polen-Pleite: Fan stürzt von Tribüne

Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, fiel der Mann aus dem Unterrang aus drei Metern Höhe in den Stadion-Graben.

Weiteren Angaben zufolge sei das nicht näher beschriebene Unfallopfer kurzzeitig bewusstlos gewesen und in ein Krankenhaus befördert worden. Unklar blieb vorerst, wie es zu dem Sturz gekommen war. Nach Angaben der Berliner Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

In der ARD hatte zunächst Moderator Alexander Bommes an der Seite von Co-Moderatorin Almuth Schult berichtet: „Hier ist es gerade ein bisschen still geworden. Es gibt einen schwerwiegenderen medizinischen Notfall.“