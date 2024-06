"Welch eine Maschine!": DFB-Elf beeindruckt international

Der „Raketenstart“ (Mirror) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EURO 2024 beeindruckt auch die internationalen Medien. Nach dem 5:1 gegen Schottland ist schon wieder von einer „Maschine“ (Marca) die Rede. Großes Lob bekommen die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz. Der britische Daily Mirror schreibt anerkennend: „England hat bei der EM 2004 kein Monopol auf junge Offensivtalente.“

In Italien sieht die Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport ein Deutschland, das "schon beängstigend" ist. In Frankreich schreibt Le Monde von einer "wahre Demonstration der deutschen Mannschaft zum Auftakt ihrer EM". Und Der Standard in Österreich vermutet: "Das Wort Sommermärchen muss sich auf Überstunden gefasst machen." Die Pressestimmen im Überblick: