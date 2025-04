Formel 1: Simulator-Trick verursachte Horror-Crash

Herber Rückschlag für Formel-1 -Youngster Jack Doohan in Suzuka: Der Alpine-Pilot schrottete seinen A525 gleich zu Beginn des zweiten freien Trainings – und das offenbar wegen eines mutigen, aber missglückten Tricks aus dem Simulator.

Erst saß Doohan am Vormittag noch auf der Ersatzbank, weil Alpine dem japanischen Publikum Lokalheld Ryo Hirakawa präsentierte. Am Nachmittag durfte der Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan dann endlich selbst ran – und das mit Vollgas. Nach nur sieben Minuten war für den 22-Jährigen aber schon wieder Schluss: Highspeed-Crash in Kurve 1, Totalschaden, Rote Flagge.