Wirbel um Kimmich-Zitat: So lief es wirklich

Joshua Kimmich hat bei Teilen der Fans des FC Bayern für Verwunderung und sogar Wut gesorgt. Auf die Stimmung während des Spiels der DFB-Elf gegen Schottland in München angesprochen, schwärmte er von der Atmosphäre in der Arena .

„Ich fand, es wirkte extrem voll. Also, auch wenn das bei uns bei Bayern immer ausverkauft ist, wirkte es irgendwie ein bisschen voller“, sagte der deutsche Rechtsverteidiger. Auf den Hinweis von SPORT1 hin, dass sich aufgrund von UEFA-Bestimmungen statt der üblichen 75.000 „nur“ 66.000 Zuschauer im Stadion befanden, reagierte Kimmich erstaunt.

„Es waren heute weniger Leute? Ich fand, als wir reingegangen sind, hat das alles so kompakt gewirkt und keine leeren Ränge“, erklärte der 29-Jährige. Und scherzhaft weiter: „Klar, bei Bayern da kommen manche erst in der 10. Minute runter.“

Wut auf Kimmich

Die Folge: Wütende Reaktionen einiger Bayern-Fans in den sozialen Netzwerken. Manche legten Kimmich sogar einen Abschied aus München nahe und verwiesen auf den guten Support der Südkurve.

Doch wichtig zu wissen ist: Kimmich bezog sich mit seinem Scherz auf die VIP-Gäste in der Allianz Arena. In der Tat ist es so, dass viele der meist gutbetuchten Fans auf den sogenannten „Business Seats“ erst auf ihren Plätzen sitzen, wenn der Anstoß schon vor einigen Minuten erfolgt ist.