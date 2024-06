Wirbel um Real-Juwel Güler: "Ich will niemanden verärgern"

Die Türkei unterliegt Portugal im zweiten Gruppenspiel deutlich. Arda Güler wird nur eingewechselt, was bei den Fans für Unverständnis sorgt. Der Real-Star reagiert später.

Die Türkei verpasste gegen Portugal (0:3) den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde bei der EM, aber fast schien es, als wäre der ausgebliebene Startelf-Einsatz von Real-Juwel Arda Güler das größere Thema am Samstagabend.

„Arda war nicht fit genug, er konnte nicht mehr als 30 Minuten ohne erhöhtes Risiko spielen“, erklärte der Italiener, der den Jungstar von Real Madrid erst in der 70. Minute eingewechselt hatte: „Ich habe am Ende des Tages nachgegeben und ihn spielen lassen.“

Güler? „Haben sehr gute Beziehung“

„Er wollte auf das Spielfeld gehen, obwohl er wusste, dass er eine Verletzung riskiert. Wir haben am Ende der ersten Halbzeit miteinander gesprochen. Böswillige Spekulationen sind bei uns nicht erwünscht. Entscheidungen werden nach Rücksprache getroffen“, klärte Montella nach der Partie auf - und machte wiederholt deutlich: „Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich will niemanden verärgern.“

Also alles heile Welt? Zumindest wirkt es so, als fühle sich der italienische Coach unter Druck gesetzt.

Güler postet Bild

„Hört nicht auf, an diese Mannschaft zu glauben und uns zu unterstützen, denn wir werden nicht aufhören, bis zur letzten Minute für unser Land zu kämpfen“, schrieb Güler in dem Beitrag bei Instagram.

Es habe am Samstag auch die Überlegung gegeben, Güler nicht mehr aufs Feld zu bringen. "Wenn man alle vier Tage spielt, ist das ein anderer Sport", erklärte Montella mit Blick auf Gülers fehlenden Spielrhythmus.

Auf die Türkei wartet am Mittwoch in Hamburg ein "Endspiel" gegen Tschechien, ein Remis genügt zum Weiterkommen. "Wir wurden heute hart bestraft, aber wir müssen positiv bleiben und die vielen guten Dinge mitnehmen", sagte Montella: "Wir müssen uns auf das nächste Spiel vorbereiten, in dem wir alles auf eine Karte setzen können."