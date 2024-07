EM 2024: Deutschland - Spanien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Am Freitag gilt‘s für die deutsche Nationalmannschaft! Das Team von Julian Nagelsmann kämpft in Stuttgart ( 18.00 Uhr im LIVETICKER ) im ersten Viertelfinale der EM gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale. Alle Infos rund um den Termin, Anstoß und die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Hier können Sie Deutschland gegen Spanien heute LIVE verfolgen:

EM 2024: Rüdiger warnt vor Spanien

Rodri: Spaniens Super-„Computer“

Spanien - Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen

EM-Viertelfinale: DFB-Team in weißen Trikots

Das DFB-Team wird in Stuttgart wieder im weißen Heimdress auflaufen. Beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland, beim 1:1 gegen die Schweiz und beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark war das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls in Weiß aufgelaufen.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Spanien aus?

Insgesamt trafen sich die beiden Fußballnationen in 26 Spielen. Bislang stehen neun deutsche und acht spanische Siege bei acht Unentschieden in den Geschichtsbüchern. Letztmals trennten sich die Teams bei der WM in Katar in der Gruppenphase mit 1:1. Deutschland konnte zuletzt 2014 gegen Spanien in einem Testspiel gewinnen, bei Turnieren erwiesen sich die Iberer in jüngerer Vergangenheit als deutscher Spielverderber.