Bayern-Juwel will Yamal "kidnappen" - kuriose Aktion sorgt für Aufsehen

Zwei Nachwuchsspieler des FC Bayern tauchen beim EM-Halbfinale plötzlich auf der Bank der spanischen Nationalmannschaft auf - was einen kuriosen Tweet zur Folge hat.

Zwei Nachwuchsspieler des FC Bayern tauchen beim EM-Halbfinale plötzlich auf der Bank der spanischen Nationalmannschaft auf - was einen kuriosen Tweet zur Folge hat.

Ein junger Spieler des FC Bayern hat die Gala-Vorstellung von Lamine Yamal beim EM-Halbfinale mit Begeisterung verfolgt - und will ihn am liebsten gleich in München behalten.