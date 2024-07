Brisante Zukunfts-Andeutung: Lässt Neuer ter Stegen weiter leiden?

Lässt Neuer seinen Dauerkonkurrent ter Stegen weiter leiden?

Julian Nagelsmann weiß auf jeden Fall, was er an Neuer hat. Vor dem Turnier hatte der Bundestrainer Neuer als die unangefochtene Nummer 1 im deutschen Team ausgemacht - zum Leidwesen seines Konkurrenten. „Ich lasse keine Diskussion aufkommen. Es ist mir völlig wurscht, was in den Medien diskutiert wird“, sagte Nagelsmann im Vorfeld des Turniers.