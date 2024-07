Müller deutet DFB-Abschied an - Neuers Zukunft offen

Er wolle sich "vielleicht" schon am Samstag oder "in den nächsten Tagen" mit Bundestrainer Julian Nagelsmann austauschen. "Dann werden wir schauen, wie es weitergeht", sagte Müller. Er habe bereits im Vorfeld gesagt, dass er nicht zurücktreten werde. "Aber es könnte sein, dass der Trainer und ich festlegen, dass es vielleicht die sinnvollere Variante ist."

Unabhängig davon kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko Veränderungen an. "Wir haben einen Kader, der nicht extrem jung ist und ein paar ältere Semester dabei. Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, was das Richtige ist", sagte der 36-Jährige, der in Zukunft auch auf Toni Kroos nach dessen Karriereende verzichten muss.