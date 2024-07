Der ewig Unterschätzte tritt ab

Dieser machte es am Montagabend selbst offiziell: Er beendet seine Karriere in der französischen Nationalelf, 13 Jahre spielte er für die Équipe Tricolore. Dort wurde er immer ein wenig unterschätzt und oft kritisiert. Zudem hatte er mit Weltstars wie Antoine Griezmann oder Kylian Mbappé harte Konkurrenz auf seiner Position.

Dass er oft nicht so wirklich wahrgenommen wurde, liegt wohl auch daran, dass Giroud keinen klassischen Weg in den Profifußball hatte.

Giroud wird zum Spieler der Saison gekürt

So folgte für Giroud der Rückschritt zum Drittligisten FC Istres. Dort konnte er überzeugen und kehrte nur ein Jahr später mit seinem Wechsel zum FC Tours wieder in die zweite Liga zurück.

So entschied sich Giroud für den Wechsel zu Montpellier und damit für den Schritt in die Ligue 1.

Sogar Bayern soll Interesse gezeigt haben

Sogar der FC Bayern soll deswegen Interesse am Mittelstürmer gehabt haben. Im selben Jahr begann auch seine Nationalmannschaftskarriere, sein erstes Tor erzielte er damals ausgerechnet in einem Testspiel gegen Deutschland.

Benzema: „Formel 1 und Go-Kart“

Trotzdem musste er sich für seine Spielweise oftmals Kritik anhören. In dem Starensemble, das Frankreich seit Jahren besitzt, wurde er oftmals als nicht gut genug wahrgenommen. Benzema, der sich mit Giroud jahrelang um den Startplatz in der Spitze duellierte, verglich die beiden mit einem Duell zwischen „Formel 1 und Go-Kart“ .

Zwischendurch fiel Giroud auch immer wieder mit sensationellen Toren auf. Mal kombinierte er sich mit Franck Ribéry durch die Abwehrreihen, mal knallte er den Ball per Volley oder Fernschuss in die Maschen.

Giroud gewann Puskas Award für Sensationstor

In Erinnerung bleiben wird Giroud aber vor allem für ein Tor, das er nicht im blau-weißen Trikot erzielte. 2017, in seiner Zeit beim FC Arsenal, misslang einem Mitspieler eine Flanke und so flog der Ball deutlich hinter Girouds Kopf. Doch dieser hatte eine Idee - und was für eine.