DFB-Team verbessert sich in der Weltrangliste

Dem DFB-Team gelingt im Ranking des Weltverbandes ein Sprung nach vorne. An der Spitze bleibt Weilmeister Argentinien.

Dem DFB-Team gelingt im Ranking des Weltverbandes ein Sprung nach vorne. An der Spitze bleibt Weilmeister Argentinien.

Durch den Einzug ins EM-Viertelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft einen Sprung in der FIFA-Weltrangliste gemacht. Das DFB-Team verbesserte sich im Ranking des Weltverbandes um drei Plätze auf Rang 13. An der Spitze bleibt Weltmeister Argentinien vor Frankreich nach dem Gewinn der Copa America .

Rangliste: Spanien nun auf Platz drei

Europameister Spanien rutschte durch den Triumph in Deutschland fünf Plätze nach oben auf Rang drei. Auch England verbesserte sich trotz der EM-Finalniederlage (1:2) und übernahm den vierten Platz von Brasilien.

Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart

Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart

Die DFB-Auswahl war im Viertelfinale an Spanien gescheitert, zuvor holte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zwei Siege und ein Unentschieden in der Gruppenphase (5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn und 1:1 gegen die Schweiz) sowie einen Sieg im Achtelfinale (2:0 gegen Dänemark). Im September geht es für die deutsche Mannschaft in der Nations League weiter.