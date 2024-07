Elfer-Wirbel um Deutschland! Schiri auf und davon

Die Szene aus der 106. Minute des EM-Viertelfinals, in der Musiala den Ball an die Hand des Spaniers Marc Cucurella schoss , sorgte im Anschluss für hitzige Diskussionen.

Am Ende auch deshalb, weil sich der Unparteiische zu seiner Entscheidung so gar nicht äußern wollte. Und so blieben viele Fragen unbeantwortet, wieso der 45-Jährige weiterspielen ließ, weshalb es keine Prüfung durch den Video Assistant Referee (VAR) gab und ob er überhaupt mit seinen Assistenten kommunizierte.