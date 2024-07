EM 2024: Deutsches Drama-Aus! Nagelsmann fällt hartes Schiri-Urteil

Bundestrainer Julian Nagemann über die strittige Handszene: „Der Schiedsrichter hat auch eher für Spanien gepfiffen und ein bisschen weniger für uns. Wenn man ein strittiges Handspiel habe und ich knall das Ding irgendwo auf die Tribüne, dann will ich auch keinen Elfmeter dafür, dann war der Schuss einfach nicht gut genug. Der Schuss ist sehr gut, der geht wahrscheinlich sogar rein oder aufs Tor auf jeden Fall. Und die Hand ist schon weit weggestreckt. Da war der Elfmeter gegen die Schweiz weniger einer wie der, in meinen Augen.“

... über seinen Abschied: „Jetzt im Moment überwiegt ehrloch gesagt ein bisschen das Turnier-Aus. Das steht im Vordergrund, weil wir alle gemeinsam ein großes Ziel hatten, das wir erreichen wollten. Dieser Traum, den wir hatten, ist jetzt geplatzt. Auch wenn wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich realisieren, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben. Aber wenn man so nah dran ist weiterzukommen, auch heute, dann ist das extrem bitter.“

... über Stolz auf die eigene Leistung: „Ich denke, dass wir alle stolz sein können, weil wir alle eine Schippe draufgelegt haben im Vergleich zu davor. Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mithelfen konnte, dass wir in Fußball-Deutschland wieder die Hoffnung und den Anspruch haben, weiterzukommen und besser zu werden. Ich bin auch überzeugt, dass es die Mannschaft auch in Zukunft schaffen wird. Aber es gehört auch dazu, dass wir extrem traurig sind, weil wir hier noch ein bisschen dabei hätten bleiben wollen.“

Joshau Kimmich: „In der zweiten Halbzeit auch in der Verlängerung waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Umso bitterer ist es, dass wir mit der letzten Aktion das Tor bekommen. Gerade in der Verlängerung hatten wir noch zwei, drei große Chancen. Die Enttäuschung ist riesig. So eine Heim-EM kommt nur einmal im Leben. Wir haben uns echt einiges vorgenommen. Ganz so viel vorwerfen können wir uns gar nicht, außer dass wir die Chancen nicht gemacht haben, dass wir nicht so effektiv waren. Bitter, sehr, sehr bitter!“