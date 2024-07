EM 2024: Bellingham entschuldigt sich nach Final-Niederlage gegen Spanien

von SPORT1 16.07.2024 • 17:54 Uhr Jude Bellingham meldet sich nach der schmerzhaften EM-Finalniederlage gegen Spanien zu Wort und beschwört den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans. Zudem entschuldigt er sich für die vergebene Chance, Geschichte zu schreiben.

Nach der Finalniederlage Englands bei der EURO 2024 (1:2) hat sich Superstar Jude Bellingham in den sozialen Medien zu Wort gemeldet - und sich bei den englischen Fans entschuldigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es schmerzt, dass wir so nah daran waren, Geschichte zu schreiben und nicht abliefern konnten für die englischen Fans, die uns in allen Höhen und Tiefen des Turniers unterstützt haben, ob zu Hause oder in Deutschland in den Stadien“, teilte der 21-Jährige auf Instagram mit: „Dafür können wir nur die Hände heben und uns entschuldigen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Traurigkeit und Enttäuschung“, dominieren auch noch zwei Tage nach dem Finale gegen den „großartigen Gegner“ Spanien die Gefühlswelt des Madrid-Stars, der neben vielen negativen Ereignissen und Schlagzeilen aber auch Positives in Erinnerung behält.

„Wenn man so lange in einer so engen Blase lebt, ist es manchmal einfacher, sich in den negativen Aspekten eines großen Turniers zu verlieren, aber einige der Stimmungen und Feiern, die ich miterlebt habe, waren eine ständige Erinnerung an die Liebe, die ihr für diese Mannschaft empfindet“, wandte er sich an die Fans in der Heimat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bellingham wendet sich nach EM an englische Fans

„Ich bin mir sicher, dass die Nachwehen heftig sein werden, aber bitte versteht, dass diese Gruppe von Spielern und jeder einzelne Mitarbeiter alles gegeben hat, um unsere Träume wahr werden zu lassen“, betonte er außerdem, dass alle innerhalb der Mannschaft an einem Strang gezogen hätten.

Solche Nachrichten zu verfassen, sei für ihn „zwar frustrierend“, allerdings sei er sich sicher, dass die Mannschaft aus den Erfahrungen des Turniers lernen werde: „Ich glaube fest daran, dass diese Mannschaft nach diesen herzzerreißenden Erfahrungen das Potenzial hat, endlich über die Ziellinie zu gehen und irgendwann wieder Trophäen nach England zu holen.“

Dazu seien die Three Lions aber immer auf die Unterstützung der Fans angewiesen, weshalb der 21-Jährige den Zusammenhalt auf der Insel beschwor.