Spektakuläres Tuchel-Gerücht macht die Runde!

Schon wieder im Finale den Kürzeren gezogen - zum zweiten Mal in Folge hat sich England bei der EM mit der Verlierer-Rolle zufriedengeben müssen, unterlag Spanien mit 1:2. Dass die Three Lions im Turnier überhaupt so weit gekommen waren, hatte einige Experten ohnehin überrascht, waren die Auftritte bis zum Halbfinale doch alles andere als überzeugend.