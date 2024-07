EM 2024: Hier sehen Sie das Halbfinale live im TV, Stream und Ticker

Nach dem bitteren Aus der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale der EM stehen am Dienstag (9. Juli) und Mittwoch (10. Juli) die beiden Halbfinal-Spiele auf dem Programm.

Den Auftakt am Dienstag macht die Partie von Deutschland-Bezwinger Spanien gegen Frankreich. Anstoß ist um 21.00 Uhr in München (LIVETICKER). Einen Tag später treffen die Niederlande und England in Dortmund aufeinander. Auch dieses Spiel beginnt um 21.00 Uhr (LIVETICKER). Alle Infos rund um die Termine, Anstoß und die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.