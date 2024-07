EM 2024: Englands "Lebensversicherung" Kyle Walker zeigt, warum Bayern ihn einst wollte

Es war eine exemplarische Szene im Halbfinale der Fußball-EM zwischen England und den Niederlanden. In der 75. Minute, beim Stand von 1:1, bewies Kyle Walker welche Bedeutung er aktuell für die englische Nationalmannschaft hat.

Wechsel zum FC Bayern geplatzt

416 seiner 455 Zuspiele fanden bei der EM ihren Weg zu einem Mitspieler, eine Quote von 91,34 Prozent. Auch seine Höchstgeschwindigkeit von 34,8 km/h beeindruckt im Angesicht seines Alters. Dazu kommt: Eine Gelbe oder gar Rote Karte kassierte der Rechtsverteidiger, der gegen die Niederlande mächtig wirbelte, in den sechs bisher gespielten Partien nicht.

Walker liefert für die Three Lions ab und beweist, warum ihn einst Thomas Tuchel zum FC Bayern holen wollte – ohne Erfolg . Im zurückliegenden Sommer war der Rekordmeister äußerst an dem Verteidiger interessiert gewesen. Noch Anfang August hatte Walker den Münchnern grünes Licht für einen Transfer gegeben, dann aber folgte die Kehrtwende.

Ausschlaggebend damals: Das Vertragsangebot der Münchner. „Es ging darum, wer mir die meisten Jahre gibt. Es war ja nicht so, dass ich zu einem schlechteren Klub gegangen wäre“, so der Profi von ManCity. „Bayern München ist ein riesiger Klub.“

Walker im Endspiel gegen Spanien gefordert

Walker, der bei Bayern den zu Inter Mailand abgewanderten Benjamin Pavard hätte ersetzen sollen, ist für die Three Lions auch deshalb wichtig, weil er seine Leistung im Verlauf des Turniers deutlich verbessert hat. Noch in der Gruppenphase sah er sich – wie der Rest der schwach performenden Engländer – mit Kritik konfrontiert.

Damit die Briten gegen die Spanier um Lamine Yamal und Co. im Endspiel eine Chance haben, wird es am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erneut einen Kyle Walker in Bestform brauchen.