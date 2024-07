EM 2024: Gegner schwärmt von DFB-Stars! "Als hätte er Augen im Nacken"

Am Freitag treffen Spanien und Deutschland im EM-Viertelfinale aufeinander. Ein spanischer Nationalspieler hat vor allem vor zwei DFB-Stars großen Respekt.

Die spanische Nationalmannschaft will am Freitag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) das deutsche Sommermärchen 2.0 enden lassen - doch der Respekt ist vorhanden. So hat Flügelspieler Nico Williams vor dem Viertelfinalkracher gegen die deutsche Nationalmannschaft von zwei DFB-Stars geschwärmt.