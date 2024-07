EM 2024: Spaniens Wunderduo - mit einer entscheidenden Schwäche?

von Niklas Senger 03.07.2024 • 18:55 Uhr Nico Williams und Lamine Yamal verzaubern bei der EM nicht nur das spanische Publikum. Beim Sieg gegen Georgien wird das Flügelduo erneut zum X-Faktor. Stellen die Youngster nun auch das DFB-Team vor Probleme?

Für einen kurzen Augenblick schien das Wunder für Georgien Realität werden zu können - als der Ball in der 18. Minute im spanischen Tor zappelte und Robin Le Normand seinem Team unfreiwillig den ersten Gegentreffer der EM 2024 bescherte.

Dass sich der Topfavorit letztlich doch deutlich mit 4:1 durchsetzte, lag auch an einer weiteren Zaubershow, die der 21-jährige Nico Williams und sein 16 Jahre junger Partner Lamine Yamal hinlegten.

Williams von links, Yamal von rechts. Eine Ecke nach der anderen flog in den georgischen Sechzehner, ehe das Flügelduo auch aus dem Spiel heraus für Furore sorgte und eigenständig die Wende einleitete.

Yamal und Williams lassen Spanien fliegen

„Spanien fliegt auf den Flügeln“, feierte die Marca die beiden Youngster nach dem Einzug ins Viertelfinale. Das erste Symbolbild hierzu gab es in der 51. Spielminute: Yamal war seinen Gegenspielern einmal mehr spielerisch überlegen und holte so einen Freistoß aus zentraler Position heraus.

Wie unbeeindruckt der 16-Jährige - der sich auch beim FC Barcelona zum Stammspieler entwickelt hat - von der großen Bühne ist, erkannte man auch hier daran, dass er den folgenden Standard unmittelbar selbst ausführte. Eine Glanztat von Keeper Giorgi Mamardashvili verhinderte den Führungstreffer aber vorerst noch und ließ Yamal Haare raufend zurück.

Doch der Shooting-Star war hellwach, als der zweite Ball erneut auf seinem Fuß landete. Mit einer butterweichen Flanke bediente Yamal Fabián Ruiz im Fünfmeterraum, der nur noch einköpfen musste und das Spiel nach dem vorherigen Ausgleich endgültig drehte.

Wenig später spielte auch Williams seinen Gegenspieler schwindelig, ließ diesen in der 75. Minute mit einer schnellen Bewegung aussteigen und setzte den Ball mit voller Wucht zum 3:1 unter die Latte, ehe er Yamal jubelnd zum Tanz bat. „Nicomania lässt Spanien abheben“, feierte die Marca. Es war der erste Turniertreffer des Stars von Athletic Bilbao.

Ein kongeniales Duo – auf und neben dem Platz

Auch nach dem Achtelfinale zeigte sich, wie gut Williams und Yamal miteinander harmonieren. Im Internet kursierte schnell ein virales Video, das die beiden Teamkollegen dabei zeigt, wie sie „Schere, Stein, Papier“ darum spielen, wer zuerst eine Flasche Wasser bekommt. Ein perfektes Beispiel für die Unbekümmertheit des Duos.

 00:20 Spanien-Juwele Yamal und Williams spielen Schnick Schnack Schnuck | EM 2024

Ein Meilenstein fehlt Yamal auf seinem steilen Weg nach oben jedoch noch: sein erster Turniertreffer für Spanien, der ihn zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten machen würde.

„Diese Woche denke ich, dass er sich mit mir abfinden muss, weil er kein Tor erzielt hat. Ich hoffe, dass er mich das nächste Mal zum Schweigen bringen kann. Wir fordern uns gegenseitig heraus und ergänzen uns sehr gut, und ich hoffe, dass wir sehr gut abschneiden“, erklärte Williams nach dem Achtelfinale und witzelte: „Der Sohn muss den Vater respektieren.“

Auch Yamal war zu Scherzen aufgelegt. „Es wird ein bisschen nervig“, meinte das Barca-Juwel: „Ich habe ihm schon gesagt, dass er nicht in der Startelf stehen soll, sondern an das nächste Spiel denken soll… und nichts.“ Etwas ernster fügte er an: „Ich freue mich sehr für ihn und dass er getroffen hat.“

Schwere Aufgabe für Kimmich und Co.

Vor dem Viertelfinale gegen Deutschland könnte das Lob für die spanischen Hoffnungsträger also kaum größer sein. So wird in den spanischen Medien mitunter bereits von „Deutschlands Schrecken“ gesprochen.

„Lamine Yamal und Nico Williams spielen in einem anderen Tempo als der Rest der Spieler, die an der Europameisterschaft teilnehmen“, schwärmte die Marca und führte aus: „Sie sind die Freude und die Hoffnung des spanischen Fußballs... und sie tragen es mit einer solchen Normalität, dass es beängstigend ist. Spanien ist eine absolute Party, die im Rhythmus der beiden Extreme tanzt, und jetzt ist Deutschland an der Reihe.“

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sollte, entsprechend gewarnt sein, welchen Spielwitz und Tempo die spanische Flügelzange an den Tag legen kann.

Besonders die beiden Außenverteidiger David Raum und Joshua Kimmich oder die Alternativen wie Maximilian Mittelstädt und Benjamin Henrichs dürften sich ihrer Aufgabe bewusst sein.

So sehen Kimmich und Raum das Duell mit Spanien

„Sie haben zwei gute Jungs auf den Außen. Man muss versuchen, Lösungen als Team zu finden. Es wird vermutlich das ein oder andere Eins-gegen-Eins auf einen zukommen, schauen wir mal was da abgeht“, kündigte Kimmich auf der DFB-Pressekonferenz am Montag an.

 03:44 Williams und Yamal? "Knackbar"

Ähnlich sieht dies auch Teamkollege Raum, der anmerkte: „Ich glaube, es sind zwei Top-Spieler, aber nicht nur die beiden. Die gesamte spanische Mannschaft ist brutal besetzt.“

„Man schaut sich die Spiele an, was die Jungs für Ideen haben. Richtig berechenbar sind sie nie, aber man muss einen Weg finden die gesamte spanische Mannschaft zu stoppen. Die Trainer werden sich einen guten Plan einfallen lassen“, zeigte sich der Linksverteidiger zuversichtlich.

Gündogan enthüllt Schwäche von Teamkollege Yamal

Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan wiederum kennt Yamal vom FC Barcelona bestens - und hat vor dem direkten Duell ein Problem des 16-Jährigen enthüllt, das dem DFB-Team zum Vorteil gereichen könnte.

„Jeder hat Schwächen“, erklärte Deutschlands Kapitän in der ARD, „auch wenn die Jungs natürlich technisch überragend sind, trotz jungen Alters, gerade bei Lamine. Was er für einen 16-Jährigen spielt, ist extrem besonders. Aber man muss auch sagen, dass er noch viel dazulernen muss. Seine Aktivität im Verteidigen ist nicht die größte. Ich glaube, dass er uns da auch Möglichkeiten aufweist, mit Ball Räume zu bespielen, die er vielleicht nicht so gut abdeckt.“

Musiala und Wirtz besser?

Was Deutschland zudem Hoffnung machen darf: Mit Jamal Musiala und Florian Wirtz hat die DFB-Elf ebenfalls ein Duo, das unter den Fans ähnliche Hoffnungen weckt wie die spanischen Wunderkinder.