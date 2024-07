EM 2024: Irre Nachfrage nach DFB-Trikots überrascht Adidas

Dass die DFB-Trikots derart beliebt sind, macht sich in den Läden bemerkbar: In den Online-Shops des Herstellers sind etwa die pinken Auswärtstrikots am Mittwoch ausverkauft, auch die weißen Jerseys - in denen die Deutschen auch im Viertelfinale gegen Spanien antreten - sind in vielen Größen nicht mehr erhältlich.