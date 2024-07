EM 2024: Kimmich mit emotionaler Botschaft an Kroos

von SPORT1 08.07.2024 • 14:39 Uhr Nach dem Aus im Viertelfinale der EM richtet Joshua Kimmich bewegende Worte an den zurückgetreten Toni Kroos und lobt die fantastische Stimmung innerhalb des Teams und bei den Fans.

Nach Toni Kroos hat sich auch Joshua Kimmich nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien an die Öffentlichkeit gewandt und dabei auch direkt den zurückgetretenen Mittelfeldspieler angesprochen.

„Lieber Toni, es war mir eine Ehre, mit dir auf dem Platz gestanden zu haben. Großer Respekt vor deiner Karriere als Sportler, und noch mehr Respekt für dich als Mensch. Danke für alles“, schrieb Kimmich auf Instagram.

Die deutsche Nationalmannschaft war im Viertelfinale der EM in einem dramatischen Spiel erst in der Verlängerung an Spanien gescheitert. Für Kroos war es das letzte Spiel in seiner großartigen Karriere.

Kimmich: Turnier wird unvergesslich bleiben

Kimmich ließ das Turnier noch einmal Revue passieren und lobte die Stimmung in der Mannschaft und bei den Fans.

„Dieses Turnier bleibt für immer unvergesslich in meiner Karriere! Sehr bitter, dass wir im Viertelfinale ausgeschieden sind. Wir alle hätten gerne uns und unserem Land diesen einmaligen Moment beschert, am Ende den Titel zu gewinnen. Wir haben alles gegeben, alles reingehauen. Es hat dennoch nicht gereicht. Trotzdem blicken wir alle auf ein unfassbares Turnier zurück, auf eine überragende Stimmung, überall in den Städten und in den Stadien“, schrieb der Profi des FC Bayern weiter.

Einen besonderen Dank richtete er an das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Danke an das Team, danke an das Trainerteam um Julian, danke an alle Menschen drumherum und danke für diesen unglaublichen Support überall in Deutschland. Diese gemeinsame Zeit mit euch war einmalig.“ Das Team habe einen unfassbaren Spirit und wahnsinnigen Zusammenhalt gehabt.