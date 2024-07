Emotionaler Post von Toni Kroos: "Wäre ohne dich nicht möglich gewesen"

von SPORT1 07.07.2024 • 12:45 Uhr Nach dem Ausscheiden im EM-Viertelfinale hat Toni Kroos offiziell seine Karriere beendet. Mit einem bewegenden Post verabschiedet er sich von der großen Fußballbühne.

Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM ist die Karriere von Toni Kroos offiziell vorbei. Nachdem er bereits am Samstag einen bewegenden Post auf Instagram geteilt hatte, ließ Kroos nun seine beeindruckende Laufbahn Revue passieren und bedankte sich bei all jenen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben.

„Das war es also“, begann Kroos sein emotionales Abschiedsstatement. „Aber bevor ich eine Pause einlege und zumindest versuche zu realisieren, was in den letzten 17 Jahren passiert ist, möchte ich nicht die Gelegenheit verpassen, mich bei allen zu bedanken, die mich so akzeptiert haben, wie und wer ich bin.“

„Danke an alle meine Fans“

Kroos richtete seine Worte an seine weltweiten Anhänger: „Danke an alle meine Fans auf der ganzen Welt für ihre bedingungslose Unterstützung.“

Doch sein Dank ging an weitaus mehr Leute: „Danke an alle meine Vereine und Trainer, die an mich geglaubt haben. Danke an alle meine Mannschaftskameraden, dass ich mich jederzeit willkommen fühle. Danke an meine Freunde, die immer ehrlich zu mir waren, egal wie erfolgreich ich wurde.“

„Mein Bruder war immer mein größter Fan“

Besondere Erwähnung fanden seine Berater und seine Familie. „Danke an meine Agenten, die zu Freunden wurden. Danke an meine Eltern für die bestmögliche Vorbereitung, um meinen Traum zu verwirklichen. Danke an meinen Bruder Felix Kroos, der immer mein größter Fan war.“

Der wohl emotionale Höhepunkt seines Posts folgt kurz vor Schluss: „Danke an meine Kinder, die meine größte Motivation sind, das Beste aus mir herauszuholen - es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie stolz die Kinder auf ihren Papa sind. Danke an meine wunderbare Frau Jessica Kroos, dass sie du ist. Das wird sich nie ändern. Dieser Erfolg wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Es ist unserer!“