EM 2024: Nagelsmanns Tränen machen Hoffnung

Zittrige Stimme, feuchte Augen! Schon beim Gang auf das Podest sah man dem Bundestrainer eine kurze Nacht und emotionale letzte Stunden an. Die Augen waren klein, die Partie drumherum gerötet.

Als er das Wort ergriff, zitterte seine Stimme, die Augen wurden feucht. Auch wenn er es getan hat: Eigentlich hätte er sich an diesem Samstag nach dem EM-Aus nicht erklären müssen.

Nagelsmann-Emotionen schweißen DFB zusammen

Julian Nagelsmann zeigt Emotionen, Menschlichkeit und den Schmerz, den ganz Fußball-Deutschland spürt. Er ist Ausdruck davon, dass die DFB-Elf so nah dran war – am Titel im eigenen Land. Der Glaube war riesig, das Vertrauen des gesamten Teams und der Fans enorm.

Unfassbar, dass die Nationalmannschaft noch vor etwas mehr als einem halben Jahr am Boden lag. Dank Nagelsmann und - wie er es selbst unermüdlich betont - seines Teams ist Deutschland wieder an der Weltspitze angekommen.

Die Tränen des Bundestrainers zeigen: Bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich etwas getan. Die Spieler und der komplette Staff sind in den vergangenen sechs Wochen zusammengewachsen, wie es kaum jemand für möglich gehalten hätte. Sie sind 26 Freunde und mehr geworden. Jedem lag etwas an seinem Nebenmann und an seiner Nebenfrau.