EM 2024: Neue Hand-Regel? Ex-Weltmeister begeistert

Tommi Schmitt, TV-Moderator und Host des Fußball-Podcast „Copa TS“, hat nun in einer EM-Spezial-Ausgabe eine Reform-Idee für die Regelung formuliert. Anstatt eines Handelfmeters solle es zukünftig einen indirekten Freistoß bei unabsichtlichem Handspiel im Strafraum geben. So sei die Bestrafung für ein Team weniger schlimm und nicht zwingend spielentscheidend.

Aytekin: „Ich finde diese Idee mega!“

Der 35-Jährige machte auch nicht die Schiedsrichter für die oft diskutablen Entscheidungen verantwortlich, sondern das Regelbuch. Die Bestrafung, bei einem Handspiel im Strafraum direkt auf Elfmeter zu entscheiden, finde er bei einem Spiel, in dem nur durchschnittlich zwei Tore erzielt würden, „einfach zu doll“, meinte Schmitt.

Und auch Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin war in einer früheren Folge des Podcasts begeistert: „Ich finde diese Idee mega!“ Jedoch gebe es bisher noch keine Regelgrundlage dafür. Ein Versprechen machte er Schmitt jedoch: „Sollte ich jemals einen Einfluss auf so etwas haben, dann denke ich an dich und bringe das ein.“