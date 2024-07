EM 2024: Portugal feiert "die Nacht der Träume“

Portugal steht im Viertelfinale der EM – dank einer historischen Leistung von Diogo Costa. Mit seinen überragenden Paraden hält er die Titel-Träume der Portugiesen am Leben.

Rekordmann Diogo Costa ließ die Belohnung für seine Heldentaten kurze Zeit im Presseraum zurück - der Platz im Rampenlicht kam für den Retter Portugals einfach zu überraschend. Nach dem kurzen Hinweis eines Offiziellen gab er seine Trophäe für den „Man oft the Match“ dann allerdings nicht mehr aus der Hand. „Das war das beste Spiel meines Lebens“, schwärmte der 24-Jährige: „Vielleicht das Spiel, in dem ich meiner Mannschaft am nützlichsten war.“