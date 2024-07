Unfassbares Elfmeter-Drama - erst um Ronaldo dann um Slowenien

Ronaldo jubelt nach Tränen-Drama

Jure Balkovec trat als zweiter Slowene an, auch er konnte nicht verwandeln. Während Portugal sich schadlos hielt, nahm das Drama beim Underdog seinen Lauf. Auch Benjamin Verbic scheiterte an Costa. Bernardo Silva entschied das Elfmeterschießen schon mit dem dritten Schuss, 3:0!

Portugal-Held schreibt Geschichte

Überhaupt hat kein Torhüter in der Geschichte des Wettbewerbs häufiger bei einem Elfmeterschießen gehalten. Und das, obwohl Costa nie zuvor in einem Elfmeterschießen stand.

„Das Spiel war wahnsinnig umkämpft. Ich bin glücklich, dass ich am Ende doch noch die Wende schaffen konnte. Ich habe getan, was ich konnte“, sagte der emotionale Keeper nach seiner Heldentat im Interview: „Das sind so die ganz schwierigen Augenblicke. Ich habe mich gut konzentriert und wollte wirklich alles tun, damit es auch klappt. Ich bin sehr glücklich, dass ich der Mannschaft so helfen konnte. Das freut mich riesig.“