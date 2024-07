EM 2024: Später K.o.! Eigentor schockt Belgien - Frankreich im Viertelfinale

Später EM -Schock für Belgien! Das Team von Nationalcoach Domenico Tedesco ist durch ein Eigentor in der Schlussphase der Partie gegen Frankreich aus dem Turnier geflogen (0:1).

Der eingewechselte Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani hatte einen Ball aufs Tor geschossen, den Jan Vertonghen ins eigene Tor abfälschte (85.). Damit steht Frankreich erstmals seit 2016 wieder in einem EM-Viertelfinale und trifft dort auf Portugal oder Slowenien.

Deschamps freut sich für Kolo Muani

Mbappé mit Maske

Beide Mannschaften hatten sich mit jeweils durchwachsenen Auftritten in die K.o.-Runde geschleppt, nun sollte es endlich besser werden. Frankreich hoffte dabei natürlich auf Mbappé, der an den Ort zurückkehrte, an dem er sich gegen Österreich seinen Nasenbeinbruch zugezogen hatte.