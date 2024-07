EM 2024: Portugal gegen Frankreich heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Bei der EM in Deutschland steht am Freitag das zweite Viertelfinale auf dem Programm. Mit Portugal und Frankreich treffen zwei Mit-Favoriten um den EM-Titel aufeinander. Anstoß ist um 21.00 Uhr ( LIVETICKER ) in Hamburg . Alle Infos rund um den Termin, Anstoß und die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Beide Mannschaften taten sich in ihren Achtelfinal-Partien sehr schwer. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo zitterte sich durch einen Sieg erst nach Elfmeterschießen gegen Slowenien in die Runde der letzten acht Teams. Portugals Torhüter Diogo Costa wurde zum Helden, hielt drei Elfer der slowenischen Stars.

Hier können Sie Portugal gegen Frankreich heute LIVE verfolgen:

Frankreich kämpfte sich in einer niveauarmen Begegnung gegen Belgien (1:0) ins Viertelfinale. Wie schon in der Vorrunde tat sich das Team um Superstar Kylian Mbappé in der Offensive sehr schwer. Einen Schuss des eingewechselten Ex-Frankfurters Randal Kolo Muani fälschte Belgiens Abwehrroutinier Jan Vertonghen (85.) entscheidend ins eigene Tor ab. Schon beim ersten Auftritt, ebenfalls in Düsseldorf, gegen Österreich hatte der Vize-Weltmeister von einem Eigentor profitiert.