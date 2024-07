EM 2024: Portugal gegen Slowenien heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland steht das nächste Achtelfinale auf dem Programm. Das K.o.-Spiel zwischen Portugal und Slowenien wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Stream und Ticker.

Wer löst bei der EM 2024 ein weiteres Ticket für das Viertelfinale? Mitfavorit Portugal fordert am Montag Slowenien. Anstoß ist um 21 Uhr in Frankfurt . Wo Sie das Spiel im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wartet bei der EM in Deutschland noch auf sein erstes Tor, erstmals blieb CR7 in einer Vorrunde ohne eigenen Treffer. Auch gegen Achtelfinalgegner Slowenien ist Ronaldo noch torlos. Reißt seine Serie am Montag?