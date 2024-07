EM 2024: Rätselraten um Coman beendet - Bayern-Star verlässt Frankreich-Team

Nun also doch! Kingsley Coman hat die französische Fußball-Nationalmannschaft bei der EM wegen der bevorstehenden Geburt seines vierten Kindes verlassen. Das teilte ein Sprecher des Teams mit.

Zur Erinnerung: In den vergangenen Tagen hatte es widersprüchliche Berichte darüber gegeben, ob sich der 28-Jährige überhaupt noch beim französischen EM-Team befinde.

Rein sportlich hat sich das Turnier für Coman bisher eher begrenzt gelohnt, kam der Offensivmann bislang kaum zum Einsatz. So stand er kein einziges Mal in der Startaufstellung der Équipe Tricolore, war auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande (0:0) erst in der 75. Minute eingewechselt worden war.