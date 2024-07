EM 2024: Southgate-Nachfolge? Erfolgstrainerin reagiert

Sarina Wiegman wird in den Medien als mögliche Nachfolgerin von Gareth Southgate gehandelt. Nun reagiert die Niederländerin.

Wiegman wurde bereits mehrfach als mögliche Nachfolgerin von Gareth Southgate gehandelt. Sie wäre die erste Frau in der Geschichte, die eine Männer-Nationalmannschaft trainiert. Seit ihrem Amtsantritt beim englischen Verband im Jahr 2021 hat die 54-jährige 39 von 53 Spielen gewonnen und einen Punkteschnitt von 2,45 vorzuweisen. Ihr Vertrag wurde erst Mitte Januar bis 2027 verlängert.

Wiegman „traurig“ über Southgates Abschied

Nachdem Southgate am Dienstag nach dem verlorenen EM-Finale seinen Rücktritt erklärt hatte , wurde Wiegman erneut als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Sie soll neben den internationalen Top-Trainern Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und Pep Guardiola auf der langen Kandidatenliste des Fußballverbandes stehen. Weitere Namen, die immer wieder auftauchen, sind Eddie Howe, Graham Potter, Lee Carsley (Englands U21-Trainer) und Mauricio Pochettino.

Wiegman zollte Southgate nach seinem Abschied Respekt und gab gegenüber ITV zu, dass sie „traurig“ sei, ihn nach acht fantastischen Jahren als Trainer der Three Lions gehen zu sehen. „Er ist ein so netter Mensch und ein großartiger Trainer. Was er für den englischen Fußball getan hat, ist wirklich unglaublich. Natürlich haben sie jetzt das Finale erreicht und auch bei der letzten Euro. Er kann sehr, sehr stolz auf sich sein. England ist sehr stolz auf ihn und ich als Niederländerin bin auch sehr stolz auf ihn.“