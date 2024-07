EM 2024: Sperre für Demiral? Wirbel nach Türkei-Eklat um Wolfsgruß

Demiral-Geste wird zum Politikum

Sollte Demiral, der in Saudi-Arabien bei Al-Ahli unter Vertrag steht, tatsächlich für zwei Partien gesperrt werden, würde er mindestens das Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag verpassen. Auch an einem möglichen Halbfinale könnte der 26-Jährige nicht teilnehmen.