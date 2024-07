EM 2024: Türkei-Parade statistisch quasi ausgeschlossen

Die Parade des türkischen Torhüters Mert Günok in der Nachspielzeit des EM-Achtelfinales gegen Österreich war statistisch nahezu ausgeschlossen. Laut dem X-Account „The xG Philosophy“ lag der sogenannte Expected-Goal-Wert bei der Kopfballchance von Christoph Baumgartner bei 0,94. „In anderen Worten: Ein Torwart würde die Chance nur in sechs Prozent der Fälle halten“, schrieb der Nutzer.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Tor hätte Österreich in die Verlängerung gebracht

Die Rettungstat in der fünften Minute der Nachspielzeit war die Schlüsselszene des EM-Viertelfinals zwischen Österreich und der Türkei. Baumgartner köpfte in die linke obere Torecke, Torwart Günok lenkte den Ball mit den Fingerspitzen neben das Tor. Beim Stand von 1:2 hätten sich die Österreicher durch das Tor in die Verlängerung retten können. Dank der Parade des türkischen Keepers schied die Alpenrepublik allerdings wenige Momente später aus dem Turnier aus.